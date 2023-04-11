الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفراء دولة التلاوة.. "الناس" تذيع الصلاة ودروسًا دينية من طوكيو (فيديو)

جانب من تقرير عن
جانب من تقرير عن المسلمين بالجمعية الإسلامية المدمجة بطوكيو

أذاعت قناة الناس، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، لقطات من تقرير عن المسلمين فى الجمعية الإسلامية المدمجة بطوكيو فى اليابان، قبل صلاة المغرب والإفطار والتراويح والندوات داخل الجمعية، بحضور الشيخ محمد عبدالظاهر الحناوي، أحد المبتعثين من وزارة الأوقاف إلى الجمعية الإسلامية المدمجة بطوكيو فى اليابان.

وتظهر اللقطات، تلاوة الشيخ محمد عبدالظاهر الحناوي، وعدد من الحضور للقرآن الكريم، وتنظيم الإفطار وتوزيع الأطعمة على الموجودين داخل المسجد، وإقامة الأذان بصوت أحد المؤذنين اليابانيين، ولقطات من الشارع الياباني، أثناء الأذان وإقبال المسلمين من اليابانيين على المسجد، كذلك حضور درس الشيخ محمد عبدالظاهر الحناوي، أحد المبتعثين من وزارة الأوقاف إلى الجمعية الإسلامية المدمجة بطوكيو فى اليابان، عن الصيام وفضله وعظم أجره وثوابه عند الله. 

وقال الشيخ محمد عبدالظاهر الحناوي، أحد المبتعثين من وزارة الأوقاف إلى الجمعية الإسلامية المدمجة بطوكيو فى اليابان، فى تصريحات له، إنه يوجه الشكر وأسمى معانى التقدير للرئيس السيسى ووزير الأوقاف، والسفارة المصرية باليابان، على هذه المجهودات العظيمة، فى هذا الشهر المبارك، لتعليم ونشر الدين الوسطى السمح إلى كل دول العالم، مطالبًا بالإكثار من هذه البعثات التى تعمل لتحسين صورة الإسلام.

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة. 

قناة الناس سفراء دولة التلاوة طوكيو اليابان

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