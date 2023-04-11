ضبط 10 آلاف صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية من ضبط 10 آلاف صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع فى مراكز المحافظة.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع فى محلات وأسواق بمراكز المحافظة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بوقائع الضبط للمخالفين وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من مصادرة 500 لتر عصائر منتهية الصلاحية، معروضة للبيع داخل ماركت بمدينة طنطا.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لإحكام الرقابة على الأسواق بمدينة طنطا، ضمت ياسر مراد مدير إدارة تموين طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية بطنطا، وتم ضبط 500 لتر عصائر مانجة وفراولة وسوبيا انتهاء 27 مارس 2023، معروضة للبيع داخل ماركت بطنطا.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.