الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 20| يسرا تحاول الوصول لطنط سوسو

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

بدأت شبكة قنوات سي بي سي قبل قليل عرض  مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 20 بطولة النجمة الكبيرة يسرا وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات الموسم الدرامي رمضان 2023.

 مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 20

وشهد  مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 20 الكثير من المواقف الكوميدية حيث تبدأ الأحداث بحفل زفاف ربيع أحد أقارب طنط سوسو بمدينة دمياط، تحضر الدكتورة نيللي إلى حفل الزفاف وتبدأ في الرقص مع العروسة وتقول لسميحة وأولادها إن العروسة صديقتها منذ أيام الطفولة.

تحاول سميحة “يسرا” وجميع أفراد الأسرة الاتصال بطنط سوسو من أجل معرفة مكانها ولكنها لا ترد على الهاتف وسط حالة من اليأس من سميحة وأولادها.

 

تعنف جاكي “إيمان السيد” الحسيني "أوتاكا" بسبب فشله في مراقبة أسرة سميحة أو الحصول على معلومات عن الأسرة من البواب.

 

ويقدم المسلسل الجديد رحلة الدكتورة سميحة جاهين العائدة وأولادها من هجرة طويلة بكندا من أجل البحث عن حماتها تنفيذا لوصية الزوج الراحل من أجل الحصول على الميراث المقدر بملايين الدولارات وتتعرض للكثير من المواقف الكوميدية خلال العمل.

 

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

ويشارك مع النجمة الكبيرة يسرا عدد كبير من النجوم في بطولة المسلسل وهم:

  • الفنان محمد ثروت
  • الفنانة شيماء سيف
  • الفنان محمد محمود
  • الفنان بيومي فؤاد
  • الفنان علاء مرسي
  • الفنانة سماء إبراهيم
  • الفنان أوتاكا
  • الفنان الشاب آدم الشرقاوي
  • الفنانة الشابة مايان السيد
  • مطرب المهرجانات عنبة
  • المسلسل تأليف محمد ذو الفقار
  • المسلسل إخراج عمرو صلاح
  • المسلسل إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
  • يعرض العمل عبر قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت.
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