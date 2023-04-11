الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار متوسطة على مدينة مرسى مطروح.. والمحافظة تعلن الطوارئ

شوارع مطروح
شوارع مطروح

شهدت مدينة مرسي مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة أغرقت الشوارع والميادين، وأعلنت محافظة مطروح استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

وأعلنت محافظة مطروح عن إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية، على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن الثمانية لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة حلها علي الفور. 

وشهدت مدينة الضبعة، اليوم، سقوط أمطار متوسطة، أغرقت الشوارع والميادين الرئيسية، حيث رصدت الدستور الأمطار في عدد من الشوارع.

وأعلنت محافظة مطروح، عن رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار ساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن الثمانية؛ لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة حلها علي الفور. 

شوارع مطروح

IMG-20230411-WA0073
IMG-20230411-WA0073
IMG-20230411-WA0072
IMG-20230411-WA0072
IMG-20230411-WA0069
IMG-20230411-WA0069
IMG-20230411-WA0068
IMG-20230411-WA0068
IMG-20230411-WA0075
IMG-20230411-WA0075
IMG-20230411-WA0076
IMG-20230411-WA0076
IMG-20230411-WA0077
IMG-20230411-WA0077
سقوط امطار متوسطة مدينه مرسي مطروح غرفه العمليات الرئيسية رفع حالة الطوارئ مطروح

الأكثر قراءة

قيمة زكاة الفطر 2023.. لمن تعطى وتوقيت إخراجها

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

موعد وقفة عيد الفطر 2023 في مصر

إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص و"نصف نقل" على طريق "الإسكندرية-مطروح"

إثارة وتشويق.. الحلقة الأخيرة من مسلسل الكتيبة 101 تكشف مصير الإرهابى "أبودعاء"

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير مدينة الأثاث بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"‏

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة