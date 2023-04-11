سقوط أمطار متوسطة على مدينة مرسى مطروح.. والمحافظة تعلن الطوارئ

شهدت مدينة مرسي مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة أغرقت الشوارع والميادين، وأعلنت محافظة مطروح استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

وأعلنت محافظة مطروح عن إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية، على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن الثمانية لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة حلها علي الفور.

وشهدت مدينة الضبعة، اليوم، سقوط أمطار متوسطة، أغرقت الشوارع والميادين الرئيسية، حيث رصدت الدستور الأمطار في عدد من الشوارع.

وأعلنت محافظة مطروح، عن رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار ساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن الثمانية؛ لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة حلها علي الفور.

شوارع مطروح

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