إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بالشرقية

أصيب شخصين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل بطريق أولاد صقر وتم نقل المصابين إلى مستشفي أولاد صقر وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.



و تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أولاد صقر بإستقبال كلً من: "علي م ع" 45 سنة مصابا بإشتباة كسر بالكتف الأيمن وسحجات و"فاطمة ح ع" 40 سنة مصابا ما بعد الإرتجاج وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.



وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل بطريق أولاد صقر وتم نقل المصابين الي مستشفي اولاد صقر وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل، أُصيب 7 من العمَّال بمدينة العاشر من رمضان، في حادث تصادم أتوبيس مصنع للملابس، مع سيارة ملاكي، وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.