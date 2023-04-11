الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بالشرقية

اصابة
اصابة

أصيب شخصين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي  بموتوسيكل بطريق أولاد صقر وتم نقل المصابين إلى مستشفي أولاد صقر وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.


و تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أولاد صقر بإستقبال كلً من: "علي م ع" 45 سنة مصابا بإشتباة كسر بالكتف الأيمن وسحجات و"فاطمة ح ع" 40 سنة مصابا ما بعد الإرتجاج وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.


وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي  بموتوسيكل بطريق أولاد صقر وتم نقل المصابين الي مستشفي اولاد صقر وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

 

وفى سياق متصل، أُصيب 7 من العمَّال بمدينة العاشر من رمضان، في حادث تصادم أتوبيس مصنع للملابس، مع سيارة ملاكي، وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

إصابة شخصين الرعاية الصحية أولاد صقر بالشرقية تصادم سيارة مع موتوسيكل سيارة ملاكي وقوع حادث

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

أمطار متوسطة على مدينة الضبعة (صور)

إصابة 6 عمال فى انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الواحات بالجيزة

محافظ بورسعيد يستقبل نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

بدء الاستعدادات لتشكيل الفريق المصري المشارك في أولمبياد المعلوماتية 2023

شريف أبوالنجا: الواسطة أمر «غير موجود» إطلاقا فى القبول بمستشفى 57357

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"‏

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة