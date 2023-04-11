اليوم.. روجينا ضيفة منى عبدالوهاب فى "أنا والقناع"

تحل، اليوم الثلاثاء، الفنانة روجينا ضيفة على الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامجها الرمضاني "أنا والقناع"، في السادسة والنصف، على شبكة قنوات "الحياة"، والعاشرة على قناة "cbc".

"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانة شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبدالغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.

وتصدر برنامج “أنا والقناع” قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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