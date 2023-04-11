الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أبعاد المشكلة السكانية وجهود الدولة لمواجهتها" ندوة تثقيفية بإعلام الخارجة

جانب من الندوة التثقيفية
جانب من الندوة التثقيفية


 عقد مركز إعلام الخارجة بالتعاون مع وحدة السكان،  اليوم الثلاثاء، ندوة حول ( أبعاد القضية السكانية وجهود الدولة لمواجهتها)  وذلك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بحضور السيد جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة والدكتور القذافي خلف عبدالوهاب أمين عام كلية التربية الرياضية، غادة بصيط محمد مسئول الإعلام السكاني، تحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.

فى إطار الحملة الإعلامية التى تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة القضية السكانية تحت شعار (سعادتك وصحتك فى تنظيم أسرتك )

 تناول السيد جهاد المتولي رئيس مركز الخارجة أبعاد المشكلة السكانية، من حيث زيادة عدد السكان مما يؤدى إلى ضغط على الخدمات المقدمة للمواطن ويجعل المواطن لا يشعر بأى تنمية، أو جهود تبذلها الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين ،وذلك من خلال المشروعات القومية أو المبادرات الرئاسية مثل مبادرة حياة كريمة والتى من المقرر أن تدخل قرى مركز الخارجة فى المرحلة القادمة .
 

 

مركز إعلام الخارجة ندوة أبعاد القضية السكانية وجهود الدولة لمواجهتها جهود تبذلها الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين المشروعات القومية أو المبادرات

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