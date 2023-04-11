كان عنوان " قوة الابداع " هو المهيمن على غلاف العدد الاخير لمجلة " فورين أفيرز " الامريكية الرصينة ، اضافت تحت العنوان تساؤل هو :

" لماذا ستحدد التكنولوجيا مستقبل الجيوبوليتيكس "

وهى عبارة عن دراسة كتبها إريك شميت الرئيس والعضو المنتدب السابق لجوجل أى انه من قادة البيزنيس الرقمى الجديد الذى يسيطر على الاقتصاد العالمى .

قال إريك فى مقدمة دراسته : عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية ، كانت روسيا تمتلك ضعف عدد جنود اوكرانيا فى جيشها ، وكانت ميزانيتها الدفاعية أكثر من عشرة أمثال ميزانية أوكرانيا ، هنا انبرى كبار محللى المجتمع الأستخباراتى الامريكى بمن فيهم خبراء وكالة المخابرات المركزية CIA وقالوا ان روسيا سوف تجتاح أوكرانيا كلها خلال اسبوعين ، لكن ما حدث خالف توقعات هؤلاء الخبراء إذ ما زالت الحرب مشتعلة فى عامها الثانى .

ماذا حدث ؟

يقول شميت : دخلت التكنولوجيا على الخط ، قام الرئيس الاوكرانى زيلينسكى باصدار تعليماته بنقل كل المعلومات والملفات المهمة للوزارات على Cloud وبحيث إذا دك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مقر الوزارات الاوكرانية تبقى المعلومات فى الحفظ والصون ، كما طلب من كل المواطنين إرسال اية لقطات وفيديوهات خاصة بالتوغل الروسى فى اوكرانيا وإرسالها للحكومة لتحليلها ، بعبارة اخرى تم إستخدام الهواتف المحمولة فى الحرب مع روسيا .

ومع تعرض البنية الاساسية للتدمير أتجه الاوكرانيون إلى القمر الصناعى " ستار لينك " وإلى المحطات الارضية " ستار لينك " للحصول على خدمة الأنترنت والبقاء على اتصال مع شبكة الانترنت .

الخلاصة هى : صعود وبروز قوة جديدة فى السياسة الدولية وهى قوة الابداع فى مجال المعلومات .

انها قوة المعلومات وقوة الابداع فى مجال التكنولوجيا .

حديث شميت أو دراسته قد تخدم على البروباجندا الامريكية التى تهدف إلى الحد من القدرات الروسية التى تسعى إلى إيقاف توسع حلف الناتو الى الدول المجاورة لروسيا وضمها إلى عضويتها وده معناه ان تربض الصواريخ البالستية الحاملة لرؤوس نووية على اعتاب الدب الروسى وهو ما لن يقبله.

حسابات الحرب لم تاتى على هوى واشنطن إذا تم إستنزاف اوكرانيا ، وإنهاك أوروبا بل وتهديدها والمخاطرة بتوسع نطاق الحرب فى حال تم تجاوز الخط الاحمر بالدخول بشكل مباشر فى المواجهة مع الدب القطبى .

قوة الابداع التى تحدث عنها شميت فى دراسته هى إنعكاس للتطور الذى حدث على صعيد السياسة الدولية وقوة الثورة الرقمية ودورها فى إعادة صياغة النظام الدولى .

الان لم تعد القوة العسكرية لوحدها هى العامل الحاسم فى الصراعات الدولية ، العوامل الاقتصادية تلعب دورا اكثر اهمية وكذلك قدرات الثورة الرقمية .

من يمتلك سيرفر منصات التواصل هو الذى سيحسم معركة السيطرة على العالم .

على منصات التواصل تكمن اسرار البشرية الثمانية مليارات بنى آدم ، امزجتهم ، حالاتهم النفسية ، ماذا يلبسون ، ماذا ياكلون ، اى نوع سيارات يفضلون ، هل لديهم قدرة شرائية ام لا ؟ كيف يفكرون فى السياسة ؟ هل فعلا لديهم إدراك لمعنى الديمقراطية وتداول السلطة . كل شركات العالم هناك على الفضاء الرقمى يجرون دراساتهم التسويقية ، هم ليسوا بحاجة لاستخدام الطرق القديمة للتعرف على اتجاهات المتسوقين ، العلم ،التعليم والفنون والموضة .

أيضا الذكاء الصناعى الذى اصبح محل تطبيق الأن على الهواتف الذكية ، تطلب من البرنامج كتابة دراسة فى مجال الفيزياء ، خلال ثوانى تكون الدراسة تحت يديك ، لدرجة مخيفة ومفزعة للكثيرين الذين يرون فى هذه التطبيقات تهديدا مباشرا للبشرية يقلل الاعتماد على الانسان ، لا تدفعه للتفكير وتقلل من فرص العمل أمامه .

إذن إجابة السؤال الذى طرحه شميت : لماذا ستحدد التكنولوجيا مستقبل الجيوبوليتكس ؟ اصبحت واضحة ، من سيسيطر على التكنولوجيا الرقمية ما بعد الحديثة سوف يسيطر على الجيوبوليتيكس ، الصين بدأت التغيير ومعها روسيا والعديد من الدول من خلال انهاء النظام الدولى الذى بدأ بعد الحرب العالمية الثانية والذى اعتقدت واشنطن انها تمكنت معه من السيطرة على العالم ، الان يتخلى العالم عن عملة الاحتياط الدولار وبدأ فى البحث عن نظام نقدى جديد .