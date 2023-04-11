الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

1000 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف.. اعرف التفاصيل

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، قرارا، بصرف مكافأة 1000 جنيه لجميع العاملين الثابتين، والمتعاقدين،  والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات وذلك لجهودهم المبذولة للإعداد الفصل الدراسي الثاني، والحفاظ علي حسن سير العمل، والقضاء على المعوقات.

وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة  العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعي اللجنة العليا للمجلات العلمية، ومركز تطوير الأداء الجامعي، بحضور الدكتور طارق علي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها أحمد المنسق العام للجنة، والدكتور محمد مصطفي الديب مدير المركز، وأعضاء مجلسي الإدارة.

وناقش الدكتور منصور خلال اجتماع اللجنة العليا للمجلات العلمية تشكيل مجلس الإدارة وهيئة التحرير وأعضاء هيئة التحرير والمسئولين المالي والإداري لمجلة Egyptian Journal of Intensive care & Emergency medicin  التي تصدرها كلية الطب، ومجلة International Journal for Tourism , Archeology &Hospitality التي تصدرها كلية السياحة والفنادق، ومجلة كلية الألسن "  Alsun Beni-suef International journal of Linguistics Translation &Literature" .

وخلال اجتماع مركز تطوير الأداء الجامعي، تم مناقشة نموذج تقييم لأفضل معمل ووحدة ذات طابع خاص، وعمل قاعدة بيانات خاصة بالاستشاريين المعتمدين من أعضاء هيئة التدريس في مجال تخصصاتهم التي يعملون بها خارج الجامعة وذلك في مختلف التخصصات البيئية والهندسية والنفسية وغيرها، واعتماد النسخة المعدلة من سياسة الملكية الفكرية للجامعة في ضوء تعليقات خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، كما أحيط المجلس علما بالنقاط الخاصة ببروتوكول التعاون بين جامعة بني سويف وجمعية مستثمري مناطق بني سويف الصناعية كأحد مخرجات المائدة المستديرة التي عُقدت بالجامعة بعنوان "نحو التصنيع الأخضر".

الدكتور منصور حسن الفصل الدراسي الثاني رئيس جامعة بني سويف قطاع الدراسات العليا نائب رئيس الجامعة

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