جامعة سوهاج تمد فترة التقدم للإعلان عن شغل وظيفة طبيب مقيم لمدة 48 ساعة

صرح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد وافق على زيادة عدد الدرجات الوظيفية لـ ٢٢٢ لشغل وظيفة طبيب مقيم بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشري بموازنة الجامعة قسم المستشفيات للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ عن طريق الإعارة، مع مراعاة المادة ١١٩ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم ٨١ لعام ٢٠١٦، بأن تتحمل الجهة المعار اليها الموظف الآجر المخصص للوظيفة التي اعير إليها وجميع مخصصاتها ومميزاتها الاخري، وتلتزم الجامعة بتحمل نفقات جميع الدرجات المعار اليها.

وأوضح رئيس الجامعة انه تم مد الفترة المتاحة للتقديم بوظائف أطباء بالدرجة الثالثة التخصصية/ طب بشري لمدة ٤٨ ساعة لإعطاء مجلس إدارة المستشفيات الجامعية فرصة لاعادة النظر في توزيع الدرجات الجديدة واعلان ذلك للأطباء المستهدفين قبل كتابة رغباتهم، مضيفاً ان التخصصات المطلوبة تشمل الأشعة التشخيصية، الأمراض الجلدية والتناسلية ، الأمراض الصدرية، الأمراض العصبية والنفسية، الأورام والطب النووي ، الباثولوجيا الإكلينيكية، الباطنة العامة ، التخاطب، التخدير والعناية المركزة ، بالاضافة الي تخصصات التوليد وأمراض النساء، الجراحة العامة، الروماتيزم والتأهيل، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة الأوعية الدموية، جراحة التجميل، جراحة العظام، جراحة القلب والصدر ، جراحة المخ والأعصاب ، جراحة المسالك البولية ، جراحة الأطفال، طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، طب وجراحة العيون و طب الطوارئ.

كما صرح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أن المرحلة الأولى لزراعة الأسطح، والتي تنفذها كلية العلوم بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة بالجامعة تشهد نجاحاً ملحوظاً، حيث نفذت الجامعة تلك التجربة المبتكرة في إطار مبادرة "اتحضر للأخضر" و هى أول مبادرة بيئية فى تاريخ مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأتى تنفيذاً للاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030".

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من هذه التجربة هو إستغلال الأسطح وتحويلها لحدائق وحقول للمحاصيل بتكاليف بسيطة وإنتاجية عالية، وتوفير البذور والتقاوي بمبالغ زهيدة لتحويل الأسطح لمساحات خضراء منتجة، مؤكداً علي انه سوف يتم تنفيذ عدد من الندوات توعية كافة منتسبي الجامعة بفكرة زراعة الأسطح، والتي ستسهم في إنتشار الفكرة، ونشر مردود إنتاج تلك الزراعات.

وأشار الدكتور حازم المشنب عميد الكلية إلى أن الفكرة تقوم على زراعة النباتات بإستخدام نسبة ضئيلة جدًا من التربة وكميات قليلة من المياه، والتي يتم استغلالها أكثر من مرة في ري تلك الزراعات غير المكلفة مادياً، مثمناً دور الكلية في تنفيذ تلك التجربة علي مستوي كليات الجامعة، والتي شهدت نجاحاً كبيراً في المرحلة الأولي.

وأكد الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة ان زراعة الأسطح سوف يعمل على زيادة المساحة الخضراء وزيادة نسبة الأكسجين، وإتاحة الفرصة لاستنشاق هواء نقي، فضلاً عن إضافة لوحات فنية فوق الأسطح، ومنع حدوث الحرائق نتيجة تراكم المخلفات على الأسطح، موضحاً ان تلك التجربة لها أهمية كبيرة سواء على المستوى الصحي أو البيئي أو الاقتصادي.