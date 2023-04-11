مراسل القاهرة الإخبارية: مقال "واشنطن بوست" يفتقد المصداقية «فيديو»

قال ياسر نورالدين، مراسل القاهرة الإخبارية، إن مقال "واشنطن بوست" يفتقد المصداقية، حيث إنهم رسموا سيناريو واستخدموا بعض الشخصيات التي أسموها ببعض الأسماء.

وأضاف "نورالدين" خلال لقائه على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن من كتبوا هذا المقال هم أسماء هواة وليس لهم أي علاقة بالشأن المصري.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أنه يعيش في المجتمع الأمريكي منذ سنوات، لافتًا إلى أن "واشنطن بوست" تفتقر إلى المصداقية منذ وقتِ طويل، حيث إن كل الأخبار المتناثرة حول هذه الصحيفة تؤكد عدم مصداقيتها.

صحيفة "واشنطن بوست" ذات توجهات معروفة

وأشار مراسل “القاهرة الإخبارية” إلى أن صحيفة "واشنطن بوست" ذات توجهات معروفة وما تفعله في التقارير هو محاولة التلاعب في بعض الادعاءات وتعرضها بشكل خاطئ وكأنها معلومات، وهو نمط دأبت عليه منذ عدة سنوات من خلال مزج الرأي بالمعلومات وليست هناك معلومة واحدة موثقة.