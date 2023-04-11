وزير النقل يوجه بتشغيل أول قطار إسباني أعيد تأهيله في مصر قبل عيد الفطر

وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بإعادة تشغيل أول قطار إسباني انتهي من إعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل داخل ورش كوم أبوراضي ببني سويف قبل عيد الفطر المبارك، على أن يتوالى تأهيل باقي القطارات تباعا طبقا لخطة التشغيل.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير أمس، ورش كوم أبوراضي ببني سويف، والمتخصصة في عمرة وإصلاح وتطوير جميع أنواع عربات السكك الحديدية، لمتابعة أعمال تطوير وتأهيل وتحديث عربات القطارات المختلفة مثل القطارات الإسبانية وقطارات تحيا مصر، كما تناول وزير النقل وجبة الإفطار مع عدد كبير من قائدي القطارات والمهندسين والعمال والفنيين بالورش.

بدأت الجولة بتفقد الوزير لأحد القطارات الأسباني الجاري إعادة تأهيلها وتطويرها وتحديثها بالكامل، (حيث يتم تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وأرضيات وشبابيك وستائر وتكييف)، بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز، وشاهد الوزير عربات من الدرجة الأولى والثانية والبوفية التي تم الانتهاء منها، كما تفقد أعمال تطوير وإعادة تأهيل وتحديث القطار الإسباني الثاني ضمن خطة تطوير وإعادة تأهيل وتحديث 10 قطارات إسباني، يتكون الواحد من (عربة بوفيه -4 عربة درجة أولى و6عربات درجة ثانية)ن مع ضرورة أن تكون كافة التشطيبات على أعلى مستوى.

وتفقد الوزير أعمال رفع كفاءة عدد من عربات تحيا مصر (عربات درجة ثالثة عادية)، حيث تم إنهاء رفع كفاءة 120 عربة حتى الآن من إجمالي 175 عربة جاري رفع كفائتهم بورش كوم أبوراضي، مشيرا إلى أن إعادة التأهيل والتطوير والتحديث الكامل لكل قطار إسباني يهدف إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وفي لقائه بالعاملين، أكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة لورش كوم أبو راضي باعتبارها عصب التأمين الفني للعربات، خاصة مع الاهتمام الكبير من وزارة النقل بتطوير كافة الورش وزيادة إنتاجيتها والاستغلال الأمثل لكافة مواردها وقطع الغيار المتواجدة بها، مؤكدا على ضرورة أن يكون كافة القطارات التي يعاد تأهيلها وتطويرها على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوطين صناعة النقل في مصر، ومن هنا جاء الاهتمام بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الوحدات المتحركة لإقامة مصانع في مصر لتوطين هذه الصناعة، لافتا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة لينزا إيجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية بشأن إنشاء مصنع مشترك بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بنى سويف على مساحة 5 أفدنة ملك هيئة سكك حديد مصر لإنتاج جميع أنواع قطع الغيار لصالح هيئة سكك حديد مصر وكذلك لجميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع إمكانية التصدير للخارج مستقبلاً.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الإسبانية لإنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية داخل مصر في منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 20 فدانا كاملة المرافق بالمنطقة المجاورة لورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد، الأمر الذي سيجعل هذه المنطقة مجمع لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها من عربات تالجو الإسبانية ذات التكنولوجيا الحديثة المتطورة، كما أن هذا المصنع سيتم فيه تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالقطارات وتصنيع 50 قطارا بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولى و50 مرحلة ثانية، على أن تتم مراحل التصنيع بأيدي المهندسين والفنيين المصريين وإشراف الخبراء الإسبان.

ويقوم مصنع "تالجو مصر" بأعمال التصنيع المتبعة ابتداءا من القطار الأول بنسبه 97% من أعمال التصنيع المتبعة بمصنع شركة تالجو بأسباني، كما يستهدف أيضا الاعتماد على موردين محليين بنسبة تصل لـ45% للمكونات المحلية على أن يتم العمل على زيادة هذه النسبة تدريجياً من خلال شركات مصرية بالاضافة الى توطين صناعة مترو الأنفاق في مصنع نيرك بشرق بورسعيد بتصنيع 40 قطار مترو جديد كما يتم توطين صناعات مستلزمات الكباري مثل ركائز الكباري وكذلك جاري إنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية في مصر لأول مرة لتلبية احتياجات السوق المحلي في مشروعات السكك الحديدية والمترو والقطارات الكهربائية السريعة ثم التصدير للخارج وفي مجال النقل البحري.

وأكد الوزير أنه جاري إنشاء مصنع لتصنيع ألواح الصلب التي تستخدم في المراكب، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع احدى الشركات الكورية الجنوبية على شراء عدد مركب لصالح شركة القاهرة للعبارات وبعد ذلك 4 مراكب وبعدها يتم التعاون معها ومع هيئة قناة السويس والقطاع الخاص في تصنيع المراكب التجارية، مؤكدا أن هذه هي مصر الآن التي تنطلق بقوة في كافة المجالات ومنها قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار وزير النقل إلى أنه منذ توليه حقيبة النقل، تم وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية تشتمل تلك الخطة على خمس عناصر وهي تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية واستكمال تطوير الورش من خلال استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية بجميع المناطق، ويتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، لافتا إلى بعض المشروعات المخطط تنفيذها وطرحها للإدارة والتشغيل مثل إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النقل المتميز بالسكك الحديدية (6 قطارات تالجو – 300 عربة درجة أولى وثانية مكيفة المخطط توريدها ضمن عقد توريد 1350 عربة.