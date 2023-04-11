بالتزامن مع حلوله.. تعرف على ترتيب أسبوع الالام

يواصل الاقباط احتفالاتهم بأسبوع الآلام والذي يعد واحد من المناسبات الأكثر قدسية لدى الأقباط.

وأسبوع الآلام هو أسبوع يحتفل فيه المسيحيون بدخول يسوع إلى القدس وإنشاء سر التناول ، ثم صلب يسوع وموته ثم القيامة من الأموات في يوم أحد القيامة حسب المعتقدات المسيحية.

ويكون هذا الأسبوع بعد الصوم الكبير (55 يوما)، ويحتوى في قراءاته على سفر الرؤيا كاملاً ويقرأ في ليلة أبو غلامسيس.

- ترتيب أسبوع الآلام

سبت لعازر هو السبت الذي أقام فيه يسوع لعازر.

أحد السعف ذكرى دخول القدس.

اثنين البصخة

ثلاثاء البصخة

أربعاء البصخة

خميس العهد ذكرى العشاء الأخير.

الجمعة العظيمة ذكرى موت المسيح.

سبت الفرح أو سبت النور.

أحد القيامة وهي تذكار قيامة يسوع وظهوره لمريم المجدلية.

وتتوقف الكنائس المسيحية خلال أسبوع الآلام عن إقامة القداسات اليومية، وبدأ صلوات البصخة المقدسة، التي تعنى الاجتياز أو العبور باللغة اليونانية، واتشحت الكنائس بالسواد، وأغلقت الأديرة أبوابها ليدخل الرهبان حالة من العزلة، حتى ليلة العيد.

- معنى كلمة البصخة

والبصخة هي الصورة اليونانية لكلمة فصح العبرية، وتعني العبور وفيها رمز إلى المسيح الذي تألم وصلب وانتقل بأتباعه من العبودية إلى الحياة الجديدة، حسب العقيدة المسيحية، ويعتبر الأقباط أيام البصخة أقدس الأيام، إذ يعايشون مع المسيح دخوله أورشليم واستقباله بسعف النخيل واجتماع مع تلاميذه للفصح قبل تسليمه وصلبه، حتى يتحل الحزن فرح بعيد القيامة.

كما تمنع زائريها من السلام المصحوب بالتقبيل طيلة الفترة الممتدة بين يوم الأربعاء وحتى إقامة قداس عيد القيامة، حرصًا على عدم تمثلهم بقبلة يهوذا الإسخريوطى تلميذ المسيح، مع الاتشاح بالستائر السوداء ورفع الصلوات والألحان الحزينة.

والجمعة العظيمة من أكثر أيّام الصّوم الإلزاميّة للمسيحيّين عند جميع الكنائس والطوائف إذ كان صلب يسوع المسيح يوم الجمعة، وفق المعتقدات المسيحية، حيث ينقطع المسيحيون عن الأكل والشرب بشكل كامل خلال فترة الصيام، بدءًا من ليل الخميس كما الحال في الكنيسة البيزنطيّة وأيضًا الكنيسة القبطيّة.