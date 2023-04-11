الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس مصر| الشناوى: تنفيذ تعليمات كولر كلمة السر فى الفوز بكأس مصر

محمد الشناوي
محمد الشناوي

قال محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه يشعر بسعادة كبيرة بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز، مؤكدًا أن تنفيذ تعليمات المدير الفني مارسيل كولر كانت السبب الرئيسي في الفوز باللقاء.

وأشاد الشناوي بالأداء الذي قدمه لاعبو الفريق خلال المباراة، والتزامهم بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، مما ساعد الفريق على العودة في النتيجة من التأخر إلى الفوز بهدفين مقابل هدف.

وأكد الشناوي أن لاعبي الفريق سيحتفلون بلقب الكأس هذه الليلة فقط، وأنهم سوف يبدأون من الغد الاستعداد بقوة للمباراة المقبلة في الدوري.

وتعليقًا على الحضور الجماهيري، قال الشناوي: “دائمًا ما أكون في غاية السعادة عندما يتواجد الجمهور في المدرجات، وخاصة في مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا التي تواجدت فيها الجماهير بكامل المدرجات. أشكرهم على مساندتهم الدائمة لنا والوقوف معنا في الحلوة والمرة.. نحن سعداء لأنهم سيعودون إلى منازلهم ويتناولون وجبة السحور وهم في حالة نفسية جيدة بعد تحقيق لقب كأس مصر”.

محمد الشناوي كولر بيراميدز نهائى كاس مصر ستاد القاهرة

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