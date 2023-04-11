الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الثقافة تختتم ليالى رمضان بعد 10 أيام حافلة بالعروض والأنشطة بشمال سيناء

عروض شمال سيناء الفنية
عروض شمال سيناء الفنية والثقافية

اختتم اليوم فرع ثقافة شمال سيناء ، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي قدمها على مدار عشرة أيام شهدت بها تنوعا في البرنامج الثقافي والفني المقدم، ضمن البرنامج المركزي لوزارة الثقافة، والذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة.

 

قدمت فرقة العريش التلقائية في ختام برنامج العروض الفنية ليالي رمضان    أجمل العروض والفقرات أمام الجمهور ، منها كوكتيل بدوى لمصطفى حمدي كان عندي غزال لعبد الجواد بس تيجي حارتنا ليوسف فتوح المربوعة لمصطفى حمدى  يا سارى لإسلام حاتم يا دروبي يا دروبي لمصطفى حمدي ، تدريب مدير الفرقة جامع عبد الرسول.

 

كما أقيمت عروض فنية متنوعة لفرقة العريش الاستعراضية التى قدمت فقرات رائعة تفاعل معهم الجمهور بالهتاف والزغاريت منها، رقصات السامر السيناوى رقصة رمضان كريم وفقرات متنوعة للطفلة ريتال أسعد تدريب مصطفى الخضرى إشراف عادل عروج  مدير الفرقة.

 

واختتم مقهى كابتن غزالي نشاطه بجلسة ثقافية وأمسية شعرية بعنوان «عطر الأحباب» لأدباء شمال سيناء ، الشاعر حسونة فتحي، الشاعر محمد ناجى ، الشاعر د.سمير محسن ، الشاعر، أستاذه رشا الفرجانى، وسامح الكاشف، عيد إشتيوى، محمد المالح.

 

 حضر اللقاء  مدير عام الفرع أشرف المشرحاني ومشرف نادي الأدب محمد محروس، و مدير القصر إيناس سمير , إشراف صفاء حمدي مدير إدارة الدراسات والبحوث بالفرع.

عروض شمال سيناء الفنية والثقافية
عروض شمال سيناء الفنية والثقافية
عروض شمال سيناء الفنية والثقافية
عروض شمال سيناء الفنية والثقافية
عروض شمال سيناء الفنية والثقافية
عروض شمال سيناء الفنية والثقافية
عروض شمال سيناء الفنية والثقافية
عروض شمال سيناء الفنية والثقافية
عروض شمال سيناء الفنية والثقافية
عروض شمال سيناء الفنية والثقافية
عروض شمال سيناء الفنية والثقافية
عروض شمال سيناء الفنية والثقافية
عروض شمال سيناء الفنية والثقافية
عروض شمال سيناء الفنية والثقافية
مصر سيناء شمال سيناء الثقافة العريش

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