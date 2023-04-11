إصابة 4 أشخاص إثر حادثى انقلاب متفرقين فى أسوان

أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادثين في مناطق متفرقة في أسوان، مساء الإثنين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتضمن الحادث الأول أنقلاب دراجة نارية بقرية أبو الريش بحرى في مدينة أسوان، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

بينما جاء الحادث الثاني بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وبانتقال الجهات الأمنية إلى مكان الحادث تبين أنه وقع تحديدًا عند الكيلو 220 بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتمت إجراءات رفع آثار الحوادث من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

جدير بالذكر أن لقى شخص مصرعه، إثر سقوطه في حفرة بقرية منيحة التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة ووفاته مباشرة، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو، شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث سقوط شخص في حفرة بقرية منيحة التابعة لدائرة المركز، ما أدى إلى وفاته مباشرة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والوصول إلى الأسباب وراءها.

وتبين أن الشخص الذي لقي مصرعه إثر سقوطه في حفرة يدعي "إسلام. ف. م." يبلغ من العمر 35 سنة، وتمت إجراءات إيدع الجثة في مشرحة مستشفى كوم أمبو، وجارى العرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.