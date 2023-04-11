الإحصاء: مصر توفر 401 مليون دولار من خفض وارداتها الزراعية خلال شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات السلع الزراعية نسبة 35.8%، لتسجل 721.8 مليون دولار مطلع عام 2023 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 401.7 مليون دولار.



وسجلت واردات ذرة تستخدم فى صناعة الأعلاف أكبر تراجع بين واردات السلع الزراعية، والتى بلغت قيمتها 134.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 265.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 130.9 مليون دولار بنسبة 49.3%.



وجاء فى مرتبة لاحقة واردات تفاح طازج بقيمة 22.5 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 49 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 26.5 مليون دولار بنسبة 54.1%، كما تراجعت واردات قطن محلوج إلى حدود 26.7 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 31.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 4.8 مليون دولار بنسبة 15.3%.



بينما عززت مصر وارداتها من قمح بنسبة 18.8%، لتصل إلى 404.8 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 340.8 مليون دولار خلال شهر يناير 2022، بزيادة 63.9 مليون دولار، كما ارتفعت واردات بن غير محمص إلى 20.8 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقبل 12.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 8.3 مليون دولار.

كانت قيـمة العجز فـى الميزان التجارى قد تراجعت إلى 2.48 مليار دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 4.68 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 47.0 ٪.