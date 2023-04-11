الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. لحظة ضبط حكيم داعش (فيديو)

الكتيبة 101
الكتيبة 101

لحظة القبض على حكيم داعش فتحي عبدالوهاب داخل مخبأة في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19، عقب إعداد خطة القبض عليه من ضابط المخابرات الحربية المقدم خالد ويجسد دوره آسر ياسين والذي طلب بالقبض على حكيم داعش قائلًا أنا عايزه حي محدش يموته.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

ونجحت مجموعة العمل الخاص خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 في قتل كافة العناصر الإرهاب التي تؤمن حكيم داعش "فتحي عبدالوهاب" ثم دخلوا إلى غرفته ووجدوه جالسا على السرير، وما أن وصل إليه الضابط نور قال لهم الزبون هنا.

في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 بعد تم السيطرة على حكيم داعش، قال له الرائد نور حبل المشنقة رحمة بالنسبة لك هسيبك لأهل سيناء يتصرفوا معاك بس مش بإيدي، وأكمل قائلًا أنت مش بني آدم أنت شيطان، بينما قال له الرائد إبراهيم "أحمد صلاح حسني" يلا عشان تروح باي.

 

وكشف مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 عن مكالمة خطيرة بين عناصر داعش في جنوب العريش، وهذه المكالمة كانت للتكفيري أبو دعاء ويتحدث لأحد قيادات التكفير وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال له أول مرة تسمع صوتي من سنين، وأكمل مكالمته قائلًا أنا مستاء جدًا من التأخير يا أبو بكر والوضع هنا شديد السوء وقال له أنت تركتوني أنا والأخوة كلهم وكأنكم تخليتوا عنا ثم انقطعت المكالمة.

واستمع لتلك المكالمة في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 المقدم خالد ضابط المخابرات "آسر ياسين" فظهرت عليه علامات الفرح قائلًا هو أبو دعاء.

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وطلب المقدم خالد من رجاله برصد كافة التحركات في الهذه المنطقة، وتصوير جوي كامل لها ويكون تحت الملاحظة ولا يغيب عنكم لحظة، وأخبرهم أن سيبلغ العميد أسامة بتحديد مكان أبو دعاء.

وعرض المقدم خالد ضابط المخابرات داخل غرفة العمليات، أمام قيادات الكتيبة 101 إحداثيات المكان وقال تم رصده مكان اختفاء التكفيري أبو دعاء وهو متواجد داخل مزرعة ونقل أكثر من 45 عنصر في البيوت المحيطة به، وقال العميد أسامه أن القوات الجوية تستعد لاستهداف مكان التكفيري أبو دعاء وكل الأماكن المتواجد فيها العناصر التكفيرية فيها.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. انكماش نشاط التنظيم الإرهابي مع انطلاق عملية «حق الشهيد»

وكشف المقدم خالد في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 أنه في نفس الوقت يتنفذ مجموعة العمل الخاص عملية القبض على التكفيري حكيم داعش.

ورد عاصم عليه قائلًا هل وحشناك أم المقدم خالد قالك في عملية ولازم تيجي، وقال له المقدم خالد كلمني ولكن لم يخبرني بوجود عملية.

وقال الرائد إبراهيم للرائد نور حمدلله على السلامه، وأخبره أننا بالأمس نجحنا في قتل 6 عناصر وضبطنا 3 وتم توثيقهم وقال له إنه يتم التحقيق معهم الأن، وأنهى الرائد إبراهيم حديثه مع نور قائلًا "أهدى على نفسك بلاش تسخن أنت لسه راجع" ورد نور "لا أنا سخنت خلاص"

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