الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الأوكرانى يدعوا الطيارين الحربيين «الأجانب» للانضمام للجيش

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف

أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، على دعوته للطيارين الحربيين “الأجانب” الذين يتقنون قيادة مقاتلات "إف-16" للتعاقد مع قواته.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الدنماركي، أكد ريزنيكوف: "إذا كان هناك طيارون يتقنون قيادة طائرات "إف-16"...الفيلق الأجنبي مستعد لفتح أبوابه".

وصرح قائد سلاح الجو الأوكراني الجنرال، سيرغي غولوبتسوف، في مقابلة مع صحيفة "بريتيش تايمز" بأن أوكرانيا تخسر أفضل طياريها العسكريين وهي بانتظار الحصول على مقاتلات "إف -16".

ولفت غولوبتسوف إلى أنه يمكن للطيارين الأوكرانيين إتقان قيادة المقاتلات الغربية في غضون بضعة أشهر.

وعبر نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كريستوفر غريدي، في وقت سابق، عن اعتقاده بأن نقل مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى أوكرانيا مكلف للغاية، مشيرا إلى أن هذا الاحتمال يبقى أمرا غير مستبعد.

وقالت الإذاعة الدنماركية، إن وزير الدفاع ترويلس لوند بولسن، أكد أن الدنمارك ستسلم أوكرانيا مدافع Caesar فرنسية الصنع خلال شهر من الآن.

وقام وزير الدفاع الدنماركي بزيارة مدينة أوديسا الأوكرانية، الإثنين، حيث التقى بنظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف.

وأفادت الإذاعة الدنماركية، بأن بولسن أعلن خلال المؤتمر الصحفي، أنه من المتوقع أن تتمكن الدنمارك من تسليم المدافع المذكور لأوكرانيا خلال شهر.

وطالبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، الصحفيين والمدونين بعدم إثارة موضوع الهجوم المضاد الذي تخطط له كييف ضد روسيا.

وشددت نائبة وزير الدفاع الأوكراني  عبر "تيلجرام"، أن هناك 3 جهات فقط مخولة بنشر معلومات عن الهجوم الأوكراني المضاد، والخطط الاستراتيجية، وتتمثل في الرئيس الروسي فلاديمير زيلينسكي، ووزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف، والقائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني.

وأضافت: “لا داعي لطرح أسئلة متعلقة بالهجوم المضاد على الخبراء في البث المباشر، كما لا داعي لكتابة المدونات والمنشورات في هذا الموضوع، وليس هنالك حاجة على الإطلاق لمناقشة الخطط العسكرية لجيشنا علنا”.

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