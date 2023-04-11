حسين نصار يكشف تفاصيل تركه العمل بالهندسة ودخوله مجال التمثيل

كشف الفنان حسين نصار، تفاصيل تركه عمله في مجال الهندسة ودخول مجال التمثيل مؤكدًا أنه كان قرار صعب جدًا وجاء في ثانية وكان وقتها يعمل برفقة والده في شركته، وقدم فيلمًا قصيرًا مع زوجته في مشروع تخرجها.

وتابع، خلال لقائه في برنامج "الإبداع في مصر"، والذماع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدكاترة لديها علقوا على أدائه و قالوا لها إنه يجب أن يمثل وكان هذا حلم لديه منذ الصغر وكان يحضر محاضرات في فنون مسرحية لأنه يريد أن يكون ممثلًا، كما أنه لم يحب العمل بالهندسة وقرر في 2017 أن يدخل مجال التمثيل، ولذا التحق بورش تمثيل كثيرة.

تأثير كورونا على مشواره

وأشار إلى أنه خلال فترة كورونا توقفت الورش وبدأ يعمل فيديوهات عبر السوشيال ميديا والناس كانت تعتقد انه ظهر من السوشيال ميديا حتى أصبحت بوابة له لدخول الفن.