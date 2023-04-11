بعد قليل.. بدء إعادة الحلقة 20 من مسلسل سره الباتع

ينتظر المشاهدون بعد قليل إعادة مسلسل سره الباتع الحلقة 20، على قناة On وon drama، بطولة الفنان احمد صلاح السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي.

مسلسل سره الباتع الحلقة 20

تناقش قصة مسلسل سره الباتع إيمان المصريين بالمقاومة الشعبية، ويحاكي ذلك من خلال أحداث سيطرة جيش الحملة الفرنسية على مصر، وفترة ثورة 25 من يناير 2011، وصور المخرج خالد يوسف الأحداث بشكل درامي جدا، يجعل المشاهد ينخرط في الأحداث.

كما يتداول مسلسل سره الباتع الأخذ بثأر الشهداء، سواء في أحداث الإحتلال الفرنسي لمصر، اذ قتل بيلو قائد الحملة الفرنسية في قرية شطانوف شيخ البلد والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، أو في ثورة 25 من يناير 2011، حينما ثأر الجيش من الجماعات التكفيرية والإرهابية المتطرفة التي كانت تنفذ العديد من العمليات الإرهابية في سيناء، وقتلت جنود الجيش المصري والمواطنين.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

حددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع، الذي اقتبس قصته المخرج خالد يوسف من إحدى روايات يوسف إدريس، والتي ناقشت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.