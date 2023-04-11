الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 19.. انفعال رشاد على فاطمة بسبب طه والأخير يلومها

سوق الكانتو
سوق الكانتو

يواصل مسلسل سوق الكانتو في تصاعد أحداثه بشكل كبير خلال الحلقات الأخيرة، وشهدت الحلقة 19 التي عرضت منذ قليل على dmc، ويخوض بطولته النجم أمير كرارة، العديد من المفاجآت الشيقة.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 19
 

قابل “طه” أمير كرارة، أرملة اخيه وابنة عمته في الوقت ذاته “فاطمة” مها نصار، أثناء عودته للمنزل، ووجه لها اللوم بسبب موافقتها على “رشاد الحرامي” فتحي عبد الوهاب، والزواج منه، وأنها بذلك استطاعت أن تنسى شقيقه “صالح” احمد صلاح حسني، ولكنها قاطعته لتسأله أين “صالح” كل هذه المدة، خاصة وأنه متغيب منذ أكثر من 5 أعوام، مشيرة إلى أنها وافقت على “رشاد” لانه يحبها حب شديد وهي تريد تعويض الفترة التي اختفى فيها “صالح” طليقها.

وفي الوقت ذاته، حرصت “فاطمة” مها نصار على تذكير “طه” بأن ينفذ وصية جده “حسنين” عبد العزيز مخيون، بالبحث عن الشخص الذي شاركه بالماضي في دكانه ليعطيه حقه، وأمنها بأنها تخبر “طه” بهذا الأمر.

انفعال رشاد على فاطمة بسبب طه والأخير يلومها بمسلسل سوق الكانتو

أثناء ترك “فاطمة” مها نصار لـ “طه” ودخولها منزلها، تجد “رشاد” فتحي عبد الوهاب، يناديها بانفعال، ويسألها عن سبب وقوفها مع “طه” وأن لا تكرر هذا الأمر، وبرر انفعاله بأنه يغار عليها ولا يريد حبيبته أن تقف مع رجل غريب مهما كان.

سوق الكانتو الحلقة 19.. طه يلوم أسرة فاطمة بسبب خطوبتها على رشاد

مسلسل سوق الكانتو.. تصاعد الأحداث فى الحلقة 19 لـ"أمير كرارة"

أبطال مسلسل سوق الكانتو

ويخوض بطولة مسلسل سوق الكانتو النجم أمير كرارة، ويشاركه البطولة كل من مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى،  تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.

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سوق الكانتو الحلقة 19.. طه يلوم أسرة فاطمة بسبب خطوبتها على رشاد

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