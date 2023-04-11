أمين الفتوى يوضح الضوابط الشرعية للاعتكاف في المسجد

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى رده على سؤال عن اعتكاف المرأة فى العشر الأواخر، إن الاعتكاف لا يكون إلا فى المسجد، يتطلب إجراءات تنظيمية من ناحية، وإجراءات أخرى تخضع متعلقة بالأسرة وإدارة البيت.

ضوابط الاعتكاف في المسجد

وأكد الشيخ أحمد وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، أننا نعيش فى زمن يخضع لإجراءات تنظيمية إدارية متعلقة بالاعتكاف بالمسجد، معبراً:" لازم يكون فيه ضوابط فكرية للاعتكاف حتى للرجل، يعني لازم أشوف الاعتكاف هيأثر على أولادي وأسرتي ولا لأ".

اعتكاف رمضان

وأضاف في حديثه، أن بعض جمهور الفقهاء أكدوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في المنزل، ووالبعض الآخر يقول أن الإنسان إذا حصص مكان في منزله ليختلي بذاته للعبادة والاعتكاف هيجوز فعله.

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023