الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة للتفتيش على المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي لرصد المخالفات البيئة بوسط الإسكندرية

لجنة التفتيش البيئى
لجنة التفتيش البيئى على المستشفيات بوسط الإسكندرية

انطلقت، اليوم، حملة تفتيش على المستشفيات بنطاق حي وسط الإسكندرية، والتي تهدف لرصد المخالفات وتصحيح الوضع البيئي والصحي، وذلك من خلال اللجنة التي تم تشكيلها بحي وسط بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية برئاسة الدكتورة اميرة طهيو، للتفتيش على المستشفيات بمختلف أنواعها، ومراكز غسيل الكلي، وأماكن تحضير وتجهيز الطعام بالمدن الجامعية الواقعة بنطاق الحي.

جاء ذلك وفقا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتطوير الأداء، وتحت إشراف عزة سعد، رئيس الحي، وذلك تفعيلا لمنطلق الرغبة في التعاون والإصلاح.


تم بدء أعمال اللجنة بالتفتيش ورصد المخالفات والتنبيه بإصلاح المخالفات البيئية والصحية الخاصة بمنظومة تداول النفايات، ووحدات معالجة وتخزين المياه وطرق تخزين الأدوية وتداولها في إحدي المستشفيات، كما سيتم استكمال التفتيش الأسبوع الجاري بالإضافة إلي فحص السجلات ومتابعتها.


و تضمنت لجنة التفتيش كل من: مكتب شئون البيئة بالحي، ومن مديرية الشئون الصحية: الإدارة العامة للرعاية الأساسية والشئون الوقائية وإدارات: «صحة البيئة، التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، مراقبة الأغذية، السلامة والصحة المهنية التفتيش الصيدلي، مكافحة العدوى، والعلاج الحر».

 

وفي سياق آخر تم الدفع اليوم بحملة للتصدي لظاهرة الإشغالات والحواجز بشوارع الحي، ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور،تحت إشراف عزة سعد رئيس حي وسط. في إطار تشديدات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار الحملات الدورية والمفاجئة والمكبرة لإزالة الإشغالات والتصدي لجميع المخالفات المستمرة لعدم عودة الإشغالات.

جابت الحملة شوارع: “المحور، قنال السويس، البطالسة، اسفل كوبرى محرم بك، الرصافة، هيرودت، طريق الجيش، احمد قمحة، النيل عمر ابراهيم ،جلال الدسوقى ،ابراهيم حسنى ،الجواهر، والأمير حسين”.

 

 

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حملة تفتيش على المستشفيات وسط الإسكندرية مديرية الشؤون الصحية المخالفات البيئية والصحية تخزين الأدوية

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