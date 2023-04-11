الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إثيوبيا.. تظاهرات ضد حكومة أبى أحمد والجيش يعلن حظر التجوال

أبي أحمد رئيس الوزراء
أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي

أعلنت السلطات الإثيوبية، الإثنين، فرض مجموعة من القيود في ثلاث مدن رئيسية في منطقة أمهرة الإثيوبية، في أعقاب احتجاجات ضد تحركات لحل القوات الإقليمية، حيث خرجت مظاهرات في عدة مدن في العاصمة الإثيوبية منذ أن أعلنت الحكومة الفيدرالية يوم الخميس عن خطط لدمج الوحدات العسكرية التي شكلتها بعض الولايات من جانب واحد، في الجيش أو الشرطة الاتحادية.

تظاهرات ضد "أبي أحمد"

من جانبه، قال أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي إن المبادرة من أجل "وحدة" إثيوبيا وحذر من أن إجراءات إنفاذ القانون ستتخذ ضد أي معارضة "مدمرة"، وأثارت هذه القوى الإقليمية جدلاً في الماضي، لا سيما خلال حرب تيجراي التي استمرت عامين، ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، شهدت مدينة جوندر الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أمهرة، انضم كثير من المواطنين إلى مظاهرة يوم الأحد ضد خطط الحكومة، حيث هتف المتظاهرون "أبي خائن" ، "لن نتنازل" و"حقوق الأمهرة"، وفقًا لأحد السكان المحليين، ولم يكن من الممكن تأكيد الأحداث بشكل مستقل لأن المنطقة محظورة على الصحفيين لما تقول السلطات إنها "أسباب أمنية".

إعلان حظر التجوال

في السياق ذاته، أكدت السلطات البلدية الإثيوبية، أن القيود أمر بها "مركز القيادة الأمنية" في كل مدينة، مما يشير إلى أن الأمن الآن في أيدي الجيش الاتحادي، وتشمل هذه الإجراءات حظرًا بين عشية وضحاها على الدراجات ثلاثية العجلات الآلية المستخدمة كوسيلة نقل عام ، بينما يجب إغلاق الحانات والنوادي الليلية في الساعة 9:00 مساءً، كما يحظر حمل الأسلحة - بما في ذلك السكاكين والقضبان الحديدية - وإطلاق الرصاص أو المفرقعات النارية.

السلطات الإثيوبية منطقة أمهرة الإثيوبية مظاهرات العاصمة الإثيوبية القوات الإقليمية

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-4-2023 وأماكن سقوط الأمطار

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

سيناريوهات الحرب التايوانية.. الصين ترد بتدريبات جوية وبحرية مكثفة

إثيوبيا.. تظاهرات ضد حكومة أبى أحمد والجيش يعلن حظر التجوال

الإحصاء: مصر توفر 401 مليون دولار من خفض وارداتها الزراعية خلال شهر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة في الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

وائل لطفي

سر مصر الباتع

منى رجب

عملة نادرة.. أسرار قضايا نجوع وقرى الصعيد الجوانى على الشاشة

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة

نتنياهو: إسرائيل تتعرض لموجة إرهاب.. ووجهنا ضربة قوية لحماس