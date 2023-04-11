إثيوبيا.. تظاهرات ضد حكومة أبى أحمد والجيش يعلن حظر التجوال

أعلنت السلطات الإثيوبية، الإثنين، فرض مجموعة من القيود في ثلاث مدن رئيسية في منطقة أمهرة الإثيوبية، في أعقاب احتجاجات ضد تحركات لحل القوات الإقليمية، حيث خرجت مظاهرات في عدة مدن في العاصمة الإثيوبية منذ أن أعلنت الحكومة الفيدرالية يوم الخميس عن خطط لدمج الوحدات العسكرية التي شكلتها بعض الولايات من جانب واحد، في الجيش أو الشرطة الاتحادية.

تظاهرات ضد "أبي أحمد"

من جانبه، قال أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي إن المبادرة من أجل "وحدة" إثيوبيا وحذر من أن إجراءات إنفاذ القانون ستتخذ ضد أي معارضة "مدمرة"، وأثارت هذه القوى الإقليمية جدلاً في الماضي، لا سيما خلال حرب تيجراي التي استمرت عامين، ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، شهدت مدينة جوندر الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أمهرة، انضم كثير من المواطنين إلى مظاهرة يوم الأحد ضد خطط الحكومة، حيث هتف المتظاهرون "أبي خائن" ، "لن نتنازل" و"حقوق الأمهرة"، وفقًا لأحد السكان المحليين، ولم يكن من الممكن تأكيد الأحداث بشكل مستقل لأن المنطقة محظورة على الصحفيين لما تقول السلطات إنها "أسباب أمنية".

إعلان حظر التجوال

في السياق ذاته، أكدت السلطات البلدية الإثيوبية، أن القيود أمر بها "مركز القيادة الأمنية" في كل مدينة، مما يشير إلى أن الأمن الآن في أيدي الجيش الاتحادي، وتشمل هذه الإجراءات حظرًا بين عشية وضحاها على الدراجات ثلاثية العجلات الآلية المستخدمة كوسيلة نقل عام ، بينما يجب إغلاق الحانات والنوادي الليلية في الساعة 9:00 مساءً، كما يحظر حمل الأسلحة - بما في ذلك السكاكين والقضبان الحديدية - وإطلاق الرصاص أو المفرقعات النارية.