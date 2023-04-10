الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الطلحي" يكشف فضيلة غرس الشجر والزرع وترغيب الإنسان فى فعل الخير

الشيخ أحمد الطلحي
الشيخ أحمد الطلحي

 قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن الإسلام لم يترك عملًا يعود أثره بالخير على الناس إلاّ وحث عليه، ورغّب في كل خير، والتعاون على البر، ومن هذه الأعمال، عمل يغفل عنه كثير من الناس وهو غرس الشجر وتعهده، فقد حثّ الإسلام على الغرس ورغَّب فيه، مستشهدا بحديث سيدنا النبى حين قال ﷺ "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ".

فضيلة الغرس والزرع

وأضاف الطلحي، خلال حلقة برنامج "يومك فى رمضان"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين، إلى أن الإمام النووي قال "ففضيلة الغرس والزرع، وأنَّ أجر فاعلي ذلك مستمر مادام الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة، وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها، فقيل التجارة وقيل الصنعة باليد، وقيل الزراعة وهو الصحيح "ولا يرزؤه" أي: ينقصه ويأخذ منه". 

وتابع أن من أنفع ما يكون من غرس الأشجار: غرس النخل، لأنَّ في كل جزء منه فائدة، وهي مَثَلُ المؤمن قال ﷺ "مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ، لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلاَ يَتَحَاتُّ" فَقَالَ القَوْمُ: هِيَ شَجَرَةُ كَذَا، هِيَ شَجَرَةُ كَذَا فَقَالَ ﷺ: "هِيَ النَّخْلَةُ".

فضيلة الغرس الزرع غرس الشجر الإسلام أحمد الطلحي

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