الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بحضور وزيرة التخطيط.. «القومي للحضارة» يستعرض نسب الإقبال خلال مارس 2023

رئيس المتحف مع محرر
رئيس المتحف مع محرر الدستور

عقد مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، اليوم الإثنين، اجتماعًا بمقر المتحف في الفسطاط، وشارك في حضور الاجتماع افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقام الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، خلال الاجتماع، بتقديم عرض تقديمي موجز عن أداء المتحف وأعداد الزائرين به خلال الشهر الماضي ونسبة الإيرادات التي حققها، مشيراً إلى تزايد إقبال الزائرين خلال الشهر من الأجانب والمصريين.

واطلع الدكتور أحمد غنيم، أعضاء المجلس على أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الشهر الماضي والتي من بينها تنظيم المتحف للملتقى العلمي الثاني لمركز صيانة وترميم الآثار والذي شارك به عدد كبير من الباحثين والمتخصصين في علوم صيانة وترميم الآثار، بجانب العديد من الفعاليات التراثية والفنية وآخرها فاعلية تراث الشرقية والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات تراث المحافظات المصرية المختلفة لتسليط الضوء على تراث هذه المحافظات ونشر الوعي الثقافي والسياحي والأثري بين جميع فئات المجتمع.

كما أشار الدكتور أحمد غنيم إلى تنظيم المتحف لمجموعة من الأنشطة والفعاليات والورش احتفالاً بشهر رمضان الكريم تحت عنوان "بروح رمضانية".

كما ناقش الاجتماع مذكرة التفاهم المُقترح توقيعها بين هيئة المتحف ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز مهارات الشباب المُشاركين بمبادرة بناة مصر الرقمية التي تنفذها الوزارة، وتنفيذ بعض مشروعات هؤلاء الشباب المتعلقة بالمتحف.

يشار الى ان المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط الأول على المستوى المحلي الذي انتهى من احتساب البصمة الكربونية وذلك تمشيا مع خطه مصر 2030 والأهداف العالمية للتنمية المستدامة 

المتحف القومي للحضارة المصرية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ترميم الآثار الفعاليات التراثية المرشد الصوتي

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