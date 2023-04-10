صندوق النقد والبنك الدولي يعقدان فعالية حول التغلب على الديون وتحقيق النمو

يعقد كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي غدًا فعالية بعنوان "التغلب على الديون وتحقيق النمو"، وذلك على هامش اجتماعات الربيع 2023 التي بدأت اليوم وستنتهي يوم 16 أبريل الجاري برئاسة كل من ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، و كريسالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

وأكد البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو العالمي يؤدي إلى دفع عدد متزايد من البلدان إلى أزمات الديون، مشيرًا إلى أن المبادرات العالمية الرامية إلى مساعدة البلدان على التغلب على مواطن الضعف أثبتت عدم كفايتها.

كما أن هذه البلدان لا تزال تفتقر إلى الشفافية الكاملة لديونها، وتؤدي مواطن الضعف هذه إلى زيادة صعوبة تعافي العديد من الاقتصادات النامية من الانتكاسات التي شهدتها السنوات الثلاث الماضية. وتهدف هذه الفعالية إلى التعرف على ما يمكنها القيام به لتجنب أزمات الديون وتحقيق النمو في وقت يبلغ الدين العام فيه أعلى مستوى يتم تسجيله منذ 50 عاماً.

وستجمع هذه الفعالية نخبة من الخبراء الأكاديميين وواضعي السياسات من الاقتصادات النامية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص لمناقشة الحلول المحتملة.

جدير بالذكر أن اجتماعات الربيع 2023 انطلقت اليوم وستنتهي يوم 16 أبريل 2023، وتعقد اجتماعات الربيع كل عام في واشنطن العاصمة، ويشارك فيها لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسئولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين لتشجيع الحوار الخلاق فيما بين القطاع الخاص، وأعضاء الوفود الحكومية، وكبار مسئولي البنك والصندوق.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي في الاجتماعات، و تتحدث في عدد من الفعاليات والجلسات النقاشية وتعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.