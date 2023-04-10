مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19..  وداد تحاول إذلال سيد وصفصف تتدخل

تعمدت “وداد” إذلال طليقها "سيد" شقيق محمد رمضان في مسلسل “جعفر العمدة”، بعد أن حصلت على حكم قضائي بخلعه، لتتزوج من “شوقي فتح الله” أحد ألد أعداء “جعفر العمدة”، حيث قررت الذهاب إلى منزله برفقة عدد من رجال "شوقي" خاصة بعد علمها بالقبض على "جعفر".

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19

ودار بينهما الحوار التالي..

وداد: "كويس إنك عرفت مقامك يا سيد.. دا أنت مش عارف تبص في عنيا ولا عين الرجالة اللي ضربوك ولا في عين أي حد من السيدة زينب.. مش قادر تبص لنفسك في المرايا من كتر الضرب اللي اتضربته".

وتابعت: "أنا دلوقتي مش برقص غير لـ شوقي حبيبي.. هطلع جدعة معاك ومش هقول لـ شوقي أنك شتمتني عشان متضربش تاني".

وتدخلت هالة صدقي “صفصف”: "لما بنت تهرب من بيت أهلها وتمشي مشي بطال بيعدي عليها الزمن وتمسكها مباحث الآداب بتروح المحكمة والقاضي بيحبسها هي مش أهلها وبكرة تفهمي يا بنت فتوح، أطلعي بره وخدي التيران دي معاكي".

ووجهت “صفصف” كلامها لـ “سيد”: "إياك أشوفك بتعيط قدام حد أجمد أنت راجل".

“جعفر العمدة” مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

انطلق تصوير العمل في وقت مبكر عن باقي المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، لذلك فهو أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل.