مصرع لص وإصابة خمس أشخاص في واقعة سرقة توكتوك بالمنوفية

في واقعة غربية كااحداث الأفلام لعب فيها الحظ العثر دوره أثناء قيام عاطلين، بتنفيذ خطتهم لسرقة توكتوك بمحافظة المنوفية، وأثناء تنفيذ الخطة لقى احد المتهمين مصرعه وأصيب أخر عقب محاولتهم سرقة توكتوك بالإكراه من شاب بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية .

وترجع تفاصيل الواقعه بورود بلاغ بحدوث مشاجره بين اثنين من اللصوص وأهلية شاب أثناء قيامهم الاستيلاء وسرقة التوكتوك الذي يمتلكها شاب البالغ العمر 20 عام بقيادة التوكتوك الخاص به، وذلك عقب قيام المتهمين بااستوقاف صاحب التوكتوك وخداعه لتوصيلهما وبالطريق حاولا اخذ التوتك منه وضرب فلاز بالهرب وقام بااستدعاء اهليته التي كانوا بالمصادفة يسكنون بالقرب منه وقتها فقام بأخذ مفتاح التوكتوك ونزل ركضا مستغيثا بأهليته من العاطلين فاانقضوا عليهم ودارت مشاجره داميه تسببت في قتل أحدهم وإصابة خمسه آخرين .



وترجع تفاصيل وأحداث الواقعه إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد شوقي كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ من مستشفى قويسنا العام، باستقبال جثمان شخص بدون عمل له معلومات جنائية مقيم بنها، و5 أخرين مصابين وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة.



وبالانتقال والفحص تبين ، إصابة كلا من ا، ص، أ 20 عام سائق توكتوك مصاب جرح طعني بالجانب الأيسر، والده ص، أ 46 عام عامل مصاب سحجات بالصدر، عم الأول م، أ 35 حداد مصاب جرح قطعي باليد اليسرى، عم الأول م، أ مصاب كدمة بالرأس. أما الطرف الثاني وهما المتهمين لقي مصرع إ، ر،ر 35 عاطل له معلومات جنائية على إثر إصابته بجرح طعني في الصدر، ومقيم بنها، وإصابة ر، س، ع 30 عام بدون عمل له معلومات جنائية مقيم عزبة الزراعة بنها، مصاب جروح قطعية متفرقة.

وعلي الفور قامت القوات الأمنية بحرير محضرا بالواقعة حمل رقم 2702 إداري مركز شرطة قويسنا وتم اتخاذ الازم .