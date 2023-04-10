ضبط سائق توكتوك سحل مواطنا في القاهرة

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بسحل مواطن بالقاهرة.

عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بسحل مواطن بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك"المشار إليها وعدد 2 مُستقليها (سائق – عاطل) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وقررا بأنه بتاريخ 6 الجارى أثناء قيامهما بتوصيل شخص إلى المنطقة محل الواقعة قاما بمغافلته وخطف حقيبة يده بها (مبلغ مالى – هاتفه المحمول) ودفعه خارج مركبة "التوك توك" وتعلقه بها وسقوطه أرضاً ، وقد تم تحديد (المجنى عليه) وقرر عدم إبلاغه فى حينه لشعوره بحالة إعياء .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.