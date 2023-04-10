تشيلسي يخطط لضم جواو فيليكس نهائيًا من أتلتيكو مدريد

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي، للحفاظ على لاعبه البرتغالي جواو فيليكس نهاية الموسم حيث تنتهي إعارته من أتلتيكو مدريد الإسباني.

فيليكس كان انتقل في يناير الماضي إلى البلوز بعدما تمكن تشيلسي من خطفه في اللحظات الأخيرة من أرسنال في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم.

وشارك فيليكس مع تشيلسي في 12 لقاء هذا الموسم بجميع المسابقات وتمكن من تسجيل هدفين كما إنه أصبح عنصر أساسي في تشكيل الفريق منذ انضمامه.

وقال الصحفي الموثوق “فابريزو رومانو”، أن تشيلسي يسعى لاحتفاظ بجواو فيليكس وضمه من أتلتيكو حيث يراه مناسب لمشروع النادي مستقبلًا كما إن اللاعب يريد الاستمرار.

وأضاف رومانو، أن الصفقة ستعتمد على المبلغ المالي الذي سيطلبه أتلتيكو مقابل التخلي عن جواو بجانب المدرب الجديد لتشيلسي نهاية الموسم.

Understand Chelsea want to keep João Félix as part of long term project. Club very happy with his impact, João also keen on staying at #CFC. 🔵🇵🇹



The deal will depend on tag asked by Atlético, talks will take place soon.



New coach, also a factor.



🎥 https://t.co/AWIFYuQe8l pic.twitter.com/GYfGdFX8Sc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2023

تشيلسي يعلن عودة فرانك لامبارد لتدريب الفريق الأول

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا، عبر موقعه على "تويتر"، أفاد خلاله بعودة لامبارد كمدير فني مؤقت حتى شهر يونيو المقبل، أي حتى نهاية الموسم الحالي، خلفًا لنظيره جراهام بوتر، الذي أقيل من منصبه؛ بسبب تراجع النتائج.

وكان الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، قد أكد صباح اليوم الخميس، أن آشلي كول ستكون ضمن طاقم الجهاز الفني المؤقت لتشيلسي بقيادة فرانك لامبارد

بالإضافة إلى تواجد جو إدواردز وكريس جونز في طاقم الجهاز الفني لتشيلسي، وقد عملوا جميعًا مع لامبارد في ولايته الأولى، وكذلك في إيفرتون.

وكان لامبارد قد تولى تدريب تشيلسي في يوليو 2019، وتمت إقالته من منصبه في يناير 2021، ليحل محله الألماني توماس توخيل، الذي أقيل من منصبه أيضًا بعد 6 جولات من الموسم الحالي.

وبعد توخيل، تولى جراهام بوتر مسئولية تدريب تشيلسي، قبل أن تقرر إدارة النادي إقالته من منصبه، وتعيين لامبارد مديرًا فنيًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم الحالي.

واتجه المدرب فرانك لامبارد، صاحب الـ44 عامًا، إلى تدريب فريق إيفرتون، قبل أن تمم إقالته في يناير الماضي.