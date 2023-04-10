الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات لعاطلين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لصاحب مقهى بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطلين متهمين، بالسجن 5 سنوات، مما أسند إليهم، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بالتعدى على مواطن، مما تسبب له في عاهة مستديمة  في القضية المقيدة، برقم 16106 لسنة 2022 جنايات قسم العامرية اول.

صدر الحكم  برئاسة المستشار عبدالله الكيلانى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عماد عبد النبى العيسوى والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف.

 تعود الأحداث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بقيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بأسلحة بيضاء بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، انة على اثر خلافات سابقة بين شقيق المجنى عليه  صاحب مقهى وبين المتهمين، أثناء سيره بالطريق العام، تفاجئ بالمتهمين محرزين أسلحة بيضاء سكاكين، وتعدوا بها بأنحاء متفرقة من جسده محدثين إصابته.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى، ان الإصابات التى لحقت بالمجنى عليه بالركبة اليمنى ومفصل الكتف الأيمن وباعلى الجبهة وبالكاحل الأيسر ويمين الشفة العلوية مما يتقرر لعلاجها أقل من عشرين يوما، وان المجنى عليه تخلف لديه جراء إصابته بتر جزئى بالإسلامية الطرفية لأصبع الخنصر الأيمن مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 1% .

 

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