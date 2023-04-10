إحالة أوراق عامل بتهمة قتل ربة منزل باستخدام أنبوبة غاز بشبرا الخيمة للمفتى

قررت الدائرة الثانية، محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم، ب، بإحالة أوراق عامل المتهم بقتل ربة منزل بشبرا الخيمة للمفتى، وحددت جلسة 13 مايو المقبل للنطق بالحكم فى القضية رقم 26785 لسنة 2022، جنايات قسم أول شبرا، والمقيدة برقم 2934 لسنة 2022 كلى جنوب بنها.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة إسلام عدلى، وأمانة سر هانى خطاب .

كشف أمر الإحالة قيام المتهم " أحمد ا. م.س"، 28 سنة، عامل، ومقيم عزبة عثمان قسم أول شبرا الخيمة، بقتل المجنى عليها "منى محمود أحمد درغام"، عمدًا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم توجه إلى مسكنها وقام بالتعد عليها باستخدام أدوات " زجاجه أسطوانة غاز" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بأن كال لها عدة ضربات استقرت بعموم جسدها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.