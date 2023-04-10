الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تتم الرؤية الشرعية للهلال؟.. مفتى الجمهورية يجيب

الرؤية الشرعية للهلال
الرؤية الشرعية للهلال

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الرؤية الشرعية للهلال يعتمد عليها منذ أمد بعيد وهي منضبطة وتجمع بين العلم والشرع، وتتم من خلال 7 لجانٍ على مستوى الجمهورية.

كيف يتم رؤية الهلال؟

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الهلال يظهر ويختفي ومن الممكن أن يظل لحظة ويتم رؤيته من خلال التليسكوب، وأجهزة حديثة، ويتم تحديد زاوية الرؤية التي نرى بها الهلال من خلال علم المساحة والفلك، وهما من يقومان بضبط زاوية الرؤية.

وتابع أن نتيجة الأبحاث التي قامت بها المراصد العلمية توضح هل سيولد الهلال في هذا اليوم وإذا لم يولد بعد فتكون الرؤية مستحيلة وهذا يدل أن الشهر 30 يومًا.

مفتى الجمهورية الرؤية الشرعية للهلال العلم والشرع المساحة والفلك المراصد العلمية

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