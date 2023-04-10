سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يشيد بجهود التنمية بمصر ومكانتها

أبدى هونغ جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إعجابه بما يتم من أعمال على طول الطريق الساحلى لمطروح من إقامة مشروعات عملاقة كالعلمين الجديدة ومشروع توليد الطاقة النووية السلمى بالضبعة مع مشاركة عدد من العمالة الكورية من خلال مكتب تشغيل القوى العاملة بالضبعة فى المشروع ، واعمال تطوير وتوسعة الطريق الساحلى ، مع تمتع بمطروح بسواحل خلابة والأمن والمان والهدوء بها.



وأشاد هونغ جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بجهود التنمية بمصر ومكانتها مقدما الشكر على الترحيب الكبير به والوفد المرافق خلال زيارته لمطروح والتى تستمر ليومين بمطروح وسيوة مع زيارة عدد من المناطق السياحية.



ولفت سفير كوريا بما تحويه محافظة مطروح من ثروة ثقافية فى كافة العلوم ، مؤكداً على مزيد من التعاون الثقافي المشترك ، والتطلع لدعم المكتبه بمزيد من الكتب عن كوريا الجنوبية مشيدا بما شاهده من ثروة تاريخية وتراثية تزخر بها مطروح.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الاثنين ، هونغ جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق له ، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح و محمد بكر رئيس مدينة سيوة و محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والدكتور عبد العزيز الدميرى مدير عام أثار مطروح والدكتور حمد شعيب رئيس لجنة التراث والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة.