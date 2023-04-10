الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الإيرانية تكشف تطورات "الاتفاق التاريخي" مع السعودية

الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية

قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الوفد الفني السعودي وصل لطهران بعد الاتفاقات بين الجانبين لاستئناف العلاقات الرسمية بين البلدين، مؤكدًا أن الوفد حاليًا يبحث الظروف المناسبة لإعادة فتح السفارة السعودية في طهران إضافة إلى فتح قنصلية في مدينة مشهد.

وقال كنعاني، في مؤتمره الأسبوعي إن الوفد الإيراني سيذهب إلى السعودية لإعادة فتح السفارة والقنصلية الإيرانية وتمثيل إيران في منظمة التعاون الإسلامي.

اتفاق تاريخي

جاءت الزيارات المتبادلة بين الوفود السعودية والإيرانية في إطار تنفيذ الاتفاقية بين البلدين برعاية صينية والتي عقدت في بكين في وقت سابق، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

التقى وزير خارجية المملكة نظيره الإيراني لمناقشة التفاصيل الرئيسية في خطوة إعادة العلاقات واستئنافها بعد اتفاق تاريخي، حيث وقع، الإيراني حسين أمير عبداللهيان والأمير السعودي فيصل بن فرحان اتفاقية لإعادة فتح السفارات والقنصليات في بلديهما المشترك، وفقا لوزارة الخارجية الإيرانية.

ترحيب بمبادرات الحكومة المصرية

وأشار متحدث الخارجية الإيراني في مؤتمره عن ترحيب إيران بإعلان أحمد عيسى عن تسهيل إصدار تأشيرات للرحلات السياحية للمصريين بما في ذلك دولة إيران، حيث أكد كنعاني أن إيران ترحب بأي تطور إيجابي في تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين خاصة إنهما دولتين مسلمتين لهما أهميتهما وثقلهما في الشرق الأوسط، مضيفًا أن إيران لم ولن تفرض قيودًا على سفر المصريين إلى إيران وترحب بأي مبادرة تقودها الحكومة المصرية.

وزارة الخارجية الإيرانية طهران العلاقات الرسمية السفارة السعودية كنعاني المملكة العربية السعودية السفارة منظمة التعاون الإسلامي الاتفاقية

الأكثر قراءة

بسمة وهبة عن حوارها مع الباز: "أصعب شىء تلميذة تحاور أستاذها"

بعد قليل.. عرض الحلقة 4 من مسلسل تحت الوصاية

إزالة حالتين فى المهد لحالات بناء مخالف ببنى سويف

تنطلق غدًا.. «ستاركوم» تُطلق مناوراتها السنوية المشتركة لاختبار جاهزية القوات النووية

الباز يكشف لـ«العرافة» سر مطالبته بتنقية تراث الأديان

الفنان حازم إيهاب يتصدر ترند تويتر بسبب «مذكرات زوج»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل تتعرض لموجة إرهاب.. ووجهنا ضربة قوية لحماس

للتهدئة.. كواليس قرار إسرائيل منع دخول اليهود إلى الحرم حتى نهاية رمضان

التجسس على أوكرانيا ومظاهرات إسرائيل.. القصة الكاملة لمحتويات وثائق البنتاجون المسربة