الخارجية الإيرانية تكشف تطورات "الاتفاق التاريخي" مع السعودية

قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الوفد الفني السعودي وصل لطهران بعد الاتفاقات بين الجانبين لاستئناف العلاقات الرسمية بين البلدين، مؤكدًا أن الوفد حاليًا يبحث الظروف المناسبة لإعادة فتح السفارة السعودية في طهران إضافة إلى فتح قنصلية في مدينة مشهد.

وقال كنعاني، في مؤتمره الأسبوعي إن الوفد الإيراني سيذهب إلى السعودية لإعادة فتح السفارة والقنصلية الإيرانية وتمثيل إيران في منظمة التعاون الإسلامي.

اتفاق تاريخي

جاءت الزيارات المتبادلة بين الوفود السعودية والإيرانية في إطار تنفيذ الاتفاقية بين البلدين برعاية صينية والتي عقدت في بكين في وقت سابق، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

التقى وزير خارجية المملكة نظيره الإيراني لمناقشة التفاصيل الرئيسية في خطوة إعادة العلاقات واستئنافها بعد اتفاق تاريخي، حيث وقع، الإيراني حسين أمير عبداللهيان والأمير السعودي فيصل بن فرحان اتفاقية لإعادة فتح السفارات والقنصليات في بلديهما المشترك، وفقا لوزارة الخارجية الإيرانية.

ترحيب بمبادرات الحكومة المصرية

وأشار متحدث الخارجية الإيراني في مؤتمره عن ترحيب إيران بإعلان أحمد عيسى عن تسهيل إصدار تأشيرات للرحلات السياحية للمصريين بما في ذلك دولة إيران، حيث أكد كنعاني أن إيران ترحب بأي تطور إيجابي في تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين خاصة إنهما دولتين مسلمتين لهما أهميتهما وثقلهما في الشرق الأوسط، مضيفًا أن إيران لم ولن تفرض قيودًا على سفر المصريين إلى إيران وترحب بأي مبادرة تقودها الحكومة المصرية.