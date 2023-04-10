الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. وزيرا التعليم والرياضة يشهدان ختام الدورة الرمضانية 2023

رضا حجازي
رضا حجازي

تشارك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات ختام الدورة الرمضانية 2023 والتى ينظمها الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية.

وتنطلق فعاليات ختام الدورة الرمضانية2023، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

كما يشهد الوزيران المبارة النهائية على المركز الأول والثانى وتكريم الفرق الفائزة، غدًا الثلاثاء الموافق 11 ابريل 2023، بالصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضى.

وفي سياق متصل، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل المقبل بدلًا من شهر مايو 2023.

وتابع المركز في بيان له، أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل الجارى بدلًا من شهر مايو 2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 /2023 لكل صفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستعقد في موعدها المحدد وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ في 6 مايو 2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

إتحاد الشرطة الرياضى الثاني الثانوي العام التربية والتعليم والتعليم الإختبارات العملية الابتدائية والإعدادية والثانوية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياض

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