الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حصاد التضامن اليوم| توفير بدل حماية للصيادين.. والإعلان عن منافذ صرف المعاشات

التضامن
التضامن

واصلت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، فعالياتها وأنشطتها لتوفير الحماية المجتمعية للمواطنين الأولى بالرعاية في أنحاء الجمهورية.

“الدستور” يرصد  في السطور التالية أبرز فعاليات وأنشطة الوزارة اليوم..

"التضامن": توفير بدل حماية للحفاظ على الصيادين من مخاطر المهنة

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير بدل الحماية للصيادين للحفاظ على صحتهم من مخاطر المهنة.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن التوجيهات شملت أيضًا توفير أدوات وتجديدها ودعم الصيادين من خلال مبادرة "بر أمان".

https://www.dostor.org/4361833


صندوق علاج الإدمان يعلن عدد المراكز المقرر افتتاحها خلال 2023
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المراكز العلاجية تصل إلى 28 مركزا علاجيا، بالإضافة إلى مركز دمياط وجميعهم تابعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والجهات الشريكة للخط الساخن "16023" فى 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت لا تتجاوز 12 مركزا علاجيا فى 7 محافظات فقط في عام 2014.

وأضاف الصندوق، أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد من قبل القيادة السياسية في محافظتي قنا والجيزة،  بجانب أيضا أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات" الشرقية وسوهاج وأسوان والغربية "،ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري.

https://www.dostor.org/4362223

 

التضامن: عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى الجمهورية بلغ 9 آلاف و522

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى الجمهورية بلغ 9 آلاف و522 منفذا.

وأكد التقرير الصادر عن وزارة التضامن، أن عدد المؤمن عليهم بلغ 14 مليونًا و355 ألفًا حتى أبريل الجاري، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين و948 ألفا و651 شخص

وتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات أبريل لليوم الثالث على التوالي بالزيادة الجديدة 15% وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى الزيادة الاستثنائية 300 جنيه التي تم صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه، وذلك من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وسط إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 

https://www.dostor.org/4362315


 

الإدمان والتعاطي التضامن الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة السياسية المراكز العلاجية

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