الزمالك يستعيد خدمات محمود شبانة قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محمود شبانة مدافع الأبيض، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأنهى اللاعب البرنامج التأهيلي الخاص الذي كان يخضع له بسبب معاناته من إصابة بكدمة في الركبة، ما تسبب في غيابه عن فريقه في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي مساء أمس الأحد، في مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر له الخميس المقبل، باستاد الكلية الحربية، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.