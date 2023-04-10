فى حملة مكبرة.. رفع 71 طن قمامة ومخلفات بحى أول الإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحي أول الإسماعيلية، اليوم الإثنين، برفع المخلفات والقمامة والأتربة بمناطق، الجامعة القديمة، حي الأسرة، حي الإسراء، ميدان عبد الرحمن الأبنودي، منطقة مسجد الزهراء، مزلقان الدوحة، البهتيني، البلاچات، وميدان الملك فهد.

بلغ إجمالي حمولة ما تم رفعه من القمامة والمخلفات نحو ٧١ طنا من القمامة والرتش ومخلفات قص وتهذيب الأشجار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة الإسماعيلية.

من جانبه، أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، شن حملات بشكل يومي لرفع القمامة والمخلفات من كافة أنحاء المحافظة، وعودة شعار ابتسم أنت في الإسماعيلية.

حملات بيطرية لمعالجة الحيوانات والطيور فى الإسماعيلية

وعلى الجانب الآخر قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بإشراف الدكتور حامد الأقنص، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطرية، بمواصلة أعمالها اليومية لخدمة المواطنين، وذلك بجانب الوحدات البيطرية المنتشرة في أنحاء مدينة الإسماعيلية وضواحيها، حيث قامت بعلاج وتحصين الحيوانات الأليفة.

حيث تم علاج ٣ حالات باطنة من الكلاب، ٢٥ حالة طفليات، ٤٠ حالة مرض جلدي، ٤٦ حالة تحصينات، ٣ حالات سونار، وأيضًا تم علاج حالتي باطنة من القطط، ٥ طفليات، ١ جلدية، ٥ تحصينات، وتم علاج ٣٠ حالة دواجن.

جدير بالذكر أن العيادة البيطرية تقوم باستقبال جميع أنواع الحيوانات مع عمل التحصينات اللازمة والعلاج بالسونار.

وعلى جانب آخر، قامت إدارة الخدمات بالمرور على ١٢ عيادة بيطرية؛ للتفتيش على التراخيص، والأدوية منتهية الصلاحية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للحيوانات وحمايتها من الأمراض والأوبئة.