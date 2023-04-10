الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فى حملة مكبرة.. رفع 71 طن قمامة ومخلفات بحى أول الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قامت الوحدة المحلية لحي أول الإسماعيلية، اليوم الإثنين، برفع المخلفات والقمامة والأتربة بمناطق، الجامعة القديمة، حي الأسرة، حي الإسراء، ميدان عبد الرحمن الأبنودي، منطقة مسجد الزهراء، مزلقان الدوحة، البهتيني، البلاچات، وميدان الملك فهد.

 بلغ إجمالي حمولة ما تم رفعه من القمامة والمخلفات  نحو ٧١ طنا من القمامة والرتش ومخلفات قص وتهذيب الأشجار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة الإسماعيلية.

 

من جانبه، أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، شن حملات بشكل يومي لرفع القمامة والمخلفات من كافة أنحاء المحافظة، وعودة شعار ابتسم أنت في الإسماعيلية.

حملات بيطرية لمعالجة الحيوانات والطيور فى الإسماعيلية 

وعلى الجانب الآخر قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بإشراف الدكتور حامد الأقنص، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطرية، بمواصلة أعمالها اليومية لخدمة المواطنين، وذلك بجانب الوحدات البيطرية المنتشرة في أنحاء مدينة الإسماعيلية وضواحيها، حيث قامت بعلاج وتحصين الحيوانات الأليفة.

حيث تم علاج ٣ حالات باطنة من الكلاب، ٢٥ حالة طفليات، ٤٠ حالة مرض جلدي، ٤٦ حالة تحصينات، ٣ حالات سونار، وأيضًا تم علاج حالتي باطنة من القطط، ٥ طفليات، ١ جلدية، ٥ تحصينات، وتم علاج ٣٠ حالة دواجن.

جدير بالذكر أن العيادة البيطرية تقوم باستقبال جميع أنواع الحيوانات مع عمل التحصينات اللازمة والعلاج بالسونار.

وعلى جانب آخر، قامت إدارة الخدمات بالمرور على ١٢ عيادة بيطرية؛ للتفتيش على التراخيص، والأدوية منتهية الصلاحية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للحيوانات وحمايتها من الأمراض والأوبئة.

حي أول الإسماعيلية الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

الأكثر قراءة

استعدادًا لعيد الفطر.. أوقاف البحر الاحمر تبدأ حملة لنظافة المساجد بالمحافظة

محافظ مطروح وسفير جمهورية كوريا يتفقدان متحف التراث البدوي

وزير الاتصالات: 3 تريليونات دولار حجم سوق الشركات الناشئة عالميا

السجن 15 سنة لعاطل بتهمة حرق منزل ربة منزل فى سوهاج

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال اللجنة المشكلة بشأن تطوير وتنمية منطقة المثلث

فى حملة مكبرة.. رفع 71 طن قمامة ومخلفات بحى أول الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

التجسس على أوكرانيا ومظاهرات إسرائيل.. القصة الكاملة لمحتويات وثائق البنتاجون المسربة

لليوم الثانى.. مستوطنون يقتحمون بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى خامس أيام عيد الفصح اليهودى