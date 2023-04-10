المؤبد والمشدد لشقيقين بتهمة قتل ربة منزل فى خصومة ثأرية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة مدرس بالسجن المؤبد كما عاقبت شقيقه مشرف أول اجتماعى بالسجن 3 سنوات لاتهامهما بقتل المجنى عليها ربة منزل والشروع في قتل والدها بأن أطلقا عليهما النيران من أسلحة آلية بدائرة مركز طما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين مصطفى محمد سلطان ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبدالحميد وأحمد سعد.

بداية أحداث القضية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا يفيد بمقتل المجنى عليها وإصابة والدها بطلقات نارية، وكشفت التحريات عن أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليهما فقام المتهمان بإطلاق النار على والدها إلا أنها حاولت احتضانه ومفاداته مما أسفر عن مقتلها وإصابته وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.