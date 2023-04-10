مسلسل جت سليمة الحلقة 3.. دنيا سمير غانم تتصدر التريند بأغنية «ارقصوله»

تصدر مسلسل جت سليمة الحلقة 3 بطوبة دنيا سمير غانم محركات البحث على الإنترنت والسوشيال ميديا عقب إنتهاء الحلقة بسبب أغنية «ارقصوله»، على موقع “جوجل” وعبر تطبيق “تويتر" بعد تسلسل الأحداث التي نالت اهتمام الكثير من متابعي المسلسل.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 3

وأشاد رواد السوشيال ميديا بـ مسلسل جت سليمة لأنه تناول فكرة جديدة كوميدية لتجذبهم وتشوقهم على متابعة أحداث المسلسل.

يبدأ مسلسل جت سليمة الحلقة 3 بالتقاء “دنيا سمير غانم” سليمة مع “محمد سلام” موكوس وتبدأ بالبحث عن أخيها، فيدلها على تاجر أطفال، ومن ناحية أخرى يريد الملك “خالد الصاوي” أن يزوج ابنته أحلام وتسافر خارج البلاد وهو ما ترفضه جدتها.

دنيا سمير غانم تتصدر التريند بأغنية ارقصوله

وحملت أغنية دنيا سمير غانم عنوان «ارقصوله»، وجاءت الأغنية كلماتها باللغة التركية، حيث مزجتها مع الغناء بالعربي، وبدأت دنيا سمير غانم الأغنية بكلمات تركية منها «seni seviyorum» بمعني «أحبك»، وaşkım بمعني «حبي».

جاء ذلك ضمن مشاركة «سليمة ــ دنيا سمير غانم» مع «موكوس ــ محمد سلام» في فقرة غنائية في فرح ابنة السلطان «طمعان ــ خالد الصاوي».

موعد مسلسل جت سليمة الحلقة 3 بطولة دنيا سمير غانم

ويعرض اليوم الحلقة 3 من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، على قناة cbc، الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء و الإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

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تردد قناة cbc

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