الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محلل سياسى: العلاقات المصرية السودانية "أزلية تاريخية" (فيديو)

المحلل السياسي محمد
المحلل السياسي محمد إدريس

قال المحلل السياسي، محمد إدريس، إن العلاقات المصرية السودانية "أزلية تاريخية" وتربطهما مواقف وقضايا مشتركة، موضحا أن العلاقة بين البلدين مرت بمنعطفات تاريخية، ولكن العلاقة على المستويين الشعبي والرسمي متينة ومتماسكة. 


 

العلاقات المصرية السودانية متينة على المستويين الرسمى والشعبى

وأضاف إدريس، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن العلاقات المصرية السودانية تحتاج للعمل على زيادة التبادل التجاري وتطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات بالتبادل بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن المواطن السوداني يطمئن بوجود تواصل مصري مع بلاده وطرح مبادرات مختلفة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني دون تحقيق أي منافع كما يحدث من دول أخرى.

وأشار المحلل السياسي إلى أن العلاقات المصرية السودانية تطورت كثيرا بعد ثورة 30 يونيو، وتم توقيع اتفاقيات مشتركة بين الغرف الاستثمارية وقطاع الأعمال وغيرها لتطوير العلاقات وتحقيق استفادة اقتصادية ضخمة لكل من البلدين.

 

30 يونيو التبادل التجاري الشعب السوداني العلاقات المصرية السودانية ثورة 30 يونيو توقيع اتفاقيات زيادة الاستثمارات

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