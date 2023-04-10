الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل مجلس الشيوخ يسأل الحكومة عن خطتها لاستغلال مياه الأمطار

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن قضية المياه ترتبط ارتباط وثيق بحياة الانسان، وإشكالية الشح المائي باتت عالمية لاسيما مع معدلات الزيادة السكانية وظاهرة تغير المناخ، لافتاً إلي أن مصر علي سبيل المثال شهدت 20 مليون مولود خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأضاف ابوشقه خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم خلال الجلسة لمجلس الشيوخ، المخصصة لنظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم العكس، حول استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى، أن قضية ترشيد المياه تشغل فكر القيادة السياسية بدرجة كبيرة، ويجب تضافر كافة الجهود والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الصدد.

وتسأل "أبو شقة" عن المشروعات الحكومية المتاحة لترشيد الاستهلاك اليومي للمياه، والتقنيات الحديثة في هذا الصدد، فضلا عن خطتها لاستغلال مياه الأمطار لاسيما في منطقة الساحل الشمالي، والتقنيات الحديثة.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أهمية أن نكون أمام منظومة زراعية تستهدف زراعة المحاصيل التي لا تحتاج مياه، ومن أكبر التجار الناجحة في هذا الصدد، زراعة "البنجر"، الذي أصبح يوفي نحو 70% من احتياجات مصر.

ووافقت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من  النائب سالم العكش، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري.  

وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد بجدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم، وقام بسؤال الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة بجلسة اليوم من عدمه، قائلا: هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟ وهو ما رد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية قائلا: الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة، وهي مستعدة لهذا الأمر.

وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقعين على طلب المناقشة العامة، بعدها بدأ المجلس مناقشة طلب المناقشة العامة، ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب في استعراض طلب المناقشة العامة وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة.      و استعرض النائب سالم العكش، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

وقال النائب: الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد أو تحصى ومنها الماء، ما يتطلب الحفاظ عليها، لا سيما وأن العالم كله يعاني من الفقر المائي ونحن نقترب من ۱۱۰ ملايين نسمة وما زلنا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر.
 

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