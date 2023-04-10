الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى 3 حوادث بالشرقية

حوادث
حوادث

لقيت سيدة مصرعها وأصيب ٦ آخرون بإصابات مختلفة فى ٣ حوادث بالشرقية.

وقع الحادث الأول فى قرية الملكيين البحرية التابعة لمركز الحسينية، حيث لقيت سيدة مصرعها حرقًا إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء قيامها بإعداد طعام الإفطار.

وقع الحادث الثانى بطريق أبوحماد- الزقازيق، حيث اصطدم تروسيكل بتوك توك أمام قرية صفط الحنة بسبب السرعة الجنونية والتخطى الخاطئ، ونتج عن ذلك إصابة ٤ أشخاص بإصابات متعددة.

وقع الحادث الثالث بالطريق الإقليمى بالقرب من مدينة منيا القمح، حيث أطاحت سيارة طائشة بسيدتين أثناء عبورهما الطريق، محدثة بهما الإصابات التي كادت أن تفقدهما حياتهما إلا أن القدر أنقذهما من الموت.

وتم إخطار اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، بالحوادث، وانتقلت على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، حيث أشرفت على نقل الجثة والمصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات لعلاجهم ورفع آثار الحوادث لتسير الحركة المرورية، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.

الشرقية قرية الملكيين البحرية ا مركز الحسينية

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