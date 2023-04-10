مياه البحر الأحمر تعدل مواعيد ضخ المياه بالغردقة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، تعديل مواعيد ضخ المياه لمناطق المختلفة بمدينة الغردقة.

ومن المقرر أن يتم ضخ المياه اليوم بمناطق مجاويش الإنتر ومبارك 6 ويتم ضح المياه غدا، بمناطق السنتر الليبي والمستلزمات السياحية، وناصر والمسروعات وعمارات 608، الهاي جيت، فرق الأمن، أبو عشرة، والمدينة الجامعية ومناطق علام، وكذلك الهلال والموظفين وشارع باتا، الشبان والكنيسة، مسجد الرحمن ومبارك 7 وبلوكات الأحياء.

ويتم ضخ يوم الأربعاء لأماكن أبو العباس وشيري والمدارس وحفر الباطن، والتقوى ومجاهد والسلخانة، والزراعة، يوم الخميس يتم الضخ لمناطق اللؤلؤة والفيروز ومبارك 11 و12و 13و14، والجوهرة والسلام والعرب وفلفل، الشيخ محمود شارع البازرات، كذلك يتم الضخ يوم الخميس لمناطق النجدة والسلام والشيخ شحات، وأبو جميعه، والبداري والصالة المغطاة.