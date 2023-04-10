الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ1100 مواطن ضمن قافلة مجانية في إهناسيا

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" السبت والأحد 8و9 أبريل الجاري" بقرية بني هاني مركز اهناسيا، مكونة من 8 عيادات في7 تخصصات (الباطنة ،الأطفال ،الجراحة، النساء ،الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1171مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم  53، معمل طفيليات 37، حالات الأشعة 9 ، استصدار5قرارات للعلاج على نفقة الدولة، تحويل 2 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 49 حالة.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطن،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا ،السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض المزمنة (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

و أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

إدارة القوافل العلاجية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الطفيليات المعوية والبلهارسيا القرى والمناطق الأكثر احتياجا بني سويف

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