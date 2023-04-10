تفاصيل احتفالات الروم الأرثوذكس في مصر بأحد الشعانين

ترأس البابا ثيوذوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا قداس أحد الزعف بكنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر.

وكان فى استقباله المهندس سالم قسيس رئيس مجلس وكلاء الكنيسة وأعضاء المجلس.

و شارك فى الصلاة المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس وتوابعها والوكيل البطريركى بالقاهرة والمطران ثيوذوروس والارشمندريت دامسكينوس الاذرعى رئيس دير مار جرجس والارشمندريت استفانوس والمتقدم فى الكهنة الاب يوسف داروس راعى الكنيسة والشماس يوسف نويصرى وسفيرة قبرص نائبة سفير اليونان وقنصل اليونان العام و المهندس جورج ظريفة رئيسمجلسوكلاءكنيسة القديس نيقولاوس بمصر الجديدة..وجمع غفير من شعب الكنيسة.

وأقيمت مائدة غذاء على شرفه، كما ترأس المتروبوليت نقولا انطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس ومتحدث الكنيسة الرسمي ووكيلها للشؤون العربية بالقداس الإلهي بمناسبة أحد الشعانين بمعاونة الأرشمندريت الأب نقولا فانوس في كنيسة القديس جيورجيوس.

في نهاية القداس الإلهي قرأ المطران نقولا صلاة تبريك سعف النخيل وأغصان الزيتون، وتلا ذلك الزياح حول الكنيسة.

وقال الانبا نيقولا في تدوينة له عن اشهر الحان احد الشعانين هو طروباريَّة الشَّعانِين (اللَّحن الأوَّل) التي تقول: "أيُّها المسيحُ الإله، لـمَّا أقَمْتَ لعازَرَ مِنْ بينِ الأمواتِ قبْلَ آلامِك، حَقَّقْتَ القِيامَةَ العامَّة. لذلِكَ، وَنحْنُ كالأطفال، نحمِلُ علاماتِ الغَلبَةِ والظَّفَر، صارِخِينَ نحوكَ يا غالِبَ الموت: أوصَنَّا في الأعالي، مُبارَكٌ الآتي باسمِ الرَّبّ".