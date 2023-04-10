موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني

من المقرر أن يكون مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني

ستُذاع مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 وقناة beIN sports HD 1 premium.

معلق مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني

من المنتظر أن يتولى "عامر الخوذيري" مهمة التعليق على أحداث مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، لمواصلة نغمة الانتصارات المحلية، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني والتتويج باللقب هذا الموسم 2022-2023.

ويأمل فريق برشلونة في تكرار سيناريو الفوز على جيرونا، مثلما حدث في مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين في الموسم الحالي، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

ويخوض فريق برشلونة مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة إلى حد ما، بعدما سقط أمام ريال مدريد برباعية نظيفة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، ليوّدع البلوجرانا المسابقة.

في المقابل، يرغب فريق جيرونا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتصدر برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد جيرونا في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.